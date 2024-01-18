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04:05, 18 января 2024Силовые структуры

Террористка Трепова поспорила с экспертами о своей вменяемости

Дарья Трепова не согласилась с выводами экспертов о ее вменяемости

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, оспорила выводы психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Она утверждает, что специалисты составили заключение в обвинительном ключе. Также Трепова заявила, что не распознала в пришедшем к ней в СИЗО психологе сотрудника следствия и не получила от специалиста поддержки.

По словам экспертов, в момент взрыва заминированной статуэтки Трепова отдавала себе отчет в том, к каким результатам привели ее действия. Обвиняемая с этим не согласилась, заявив, что в тот момент находилась в шоке, а после теракта позвонила куратору и приняла решение бежать.

Ранее Трепова рассказала суду об украинском кураторе — журналисте Романе Попкове — и его поручениях. По ее словам, она давно была знакома с ним. Подсудимая заявила, что переживала из-за проведения специальной военной операции и поделилась с Попковым своим желанием уехать на Украину, а он обещал ей помочь и свел со знакомым по кличке Гештальт, от которого Трепова получила бомбу.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. Тогда был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 52 человека.

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      Марина Совина
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