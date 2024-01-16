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13:24, 16 января 2024Силовые структуры

Террористка Трепова рассказала суду об украинском кураторе

Обвиняемая в теракте Трепова заявила в суде, что хотела уехать на Украину

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала суду об украинском кураторе — журналисте Романе Попкове — и его поручениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, она давно была знакома с ним. Подсудимая заявила, что переживала из-за проведения специальной военной операции и поделилась с Попковым своим желанием уехать на Украину, а он обещал ей помочь. Попков сначала давал ей небольшие поручения, потом свел со знакомым по кличке Гештальт, от которого Трепова получила посылку с бюстом военкора Владлена Татарского.

Она утверждает, что поверила Гештальту, который сказал, что внутри только микрофон и трекер. «Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу», — сказала подсудимая.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. Тогда был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 52 человека.

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      Любовь Ширижик
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