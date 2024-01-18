У россиян стало больше «свободных денег»

«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян в декабре вырос за год с 17 до 19%

Объем «свободных денег» у россиян упал с 27 процентов в ноябре до 19 процентов в декабре 2023 года. Об этом говорится в результатах исследования холдинга «Ромир».

При этом по сравнению с декабрем 2022 года свободных средств у граждан стало больше, год назад показатель опустился до 17 процентов. «Свободными деньгами» в исследовании считаются средства, которые остаются у домохозяйства после совершения всех обязательных и необходимых платежей — покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.

Другой показатель — индекс «свободных денег» — в прошлом месяце опустился до 57 процентов (с 81 процента в ноябре). В годовом выражении он, напротив, вырос на 6 процентных пунктов (51 процент в декабре 2022 года). Индекс «свободных денег» показывает разницу между доходами граждан и тратами на необходимые товары и услуг.

Авторы исследования отмечают, что снижения обоих показателей характерны для декабря. В этом месяце россияне готовятся к новогодним праздникам, растут траты как для подготовки праздничного стола, так и на покупку подарков близким — расходы растут и свободных денег становится меньше.

Ранее стало известно, что российские власти решили научить молодежь основам финансовой грамотности, чтобы они могли эффективно управлять своими сбережениями. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, каждый человек должен уметь инвестировать свои накопления, и задача правительства — помочь гражданам повысить свои компетенции. «Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его суть, особенности и риски, сформировать умение их минимизировать», — подчеркнул глава кабмина.