69-я параллель
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12:16, 18 января 202469-я параллель

Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

Членкор РАН Семилетов: в Арктике происходят взрывы, сопоставимые с ядерными

Фото: Pxhere

На территории российской Арктики происходят взрывы, мощность которых сопоставима со взрывом тактических ядерных зарядов. Об этом сообщил доктор географических наук, член-корреспондент РАН Игорь Семилетов, его слова приводит «АиФ».

По словам Семилетова, такие взрывы происходят при нагреве газовых гидратов — замороженной смеси молекул метана и воды — которые образовались в эпоху оледенения Земли. При нагреве эти гидраты с огромной мощностью вырываются из-под земли и образуя крупные воронки.

«Подземные скопления гидратов-газов нагреваются и взрываются — будто пробка из бутылки шампанского вылетает. Такой взрыв имеет огромную силу: при образовании одной воронки диаметром 100-200 метров выделяется энергия, сопоставимая с энергией тактического ядерного заряда», — рассказал ученый.

По его словам, аналогичные явления происходят и на арктическом шельфе.

Ранее стало известно об опасности открытого в районе Севморпути «газового вулкана». Объект находится в кратере шириной около 300 метров. Расстояние от «вулкана» до островной части Норвегии составляет около 300 километров, а до Кольского полуострова — около 620 километров.

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      Марк Леонов
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