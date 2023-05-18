Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства

Геофизик Дягилев: открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» опасен для судоходства

Открытый в Баренцевом море в районе Северного морского пути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства. Как рассказал «Ленте.ру» заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) Руслан Дягилев, суда, проходящие над ним, могут потерять плавучесть.

Ранее сообщалось, что в 130 километрах от острова Медвежий в Баренцевом море была обнаружена область выброса газа. Объект находится в кратере шириной около 300 метров. Расстояние от «вулкана» до островной части Норвегии составляет около 300 километров, а до Кольского полуострова — около 620 километров.

По словам ученого, из-за постоянно испускаемого метана плотность воды в районе выброса значительно снижается, из-за чего проходящие над ним суда могут затонуть.

Тут простая физика: корабль рассчитан на плотность воды, допустим, тысяча килограммов на кубометр, и загружается он исходя из этой плотности — все судоходство строится на этой плотности воды (...) Представьте себе ситуацию, проходит у нас какое-нибудь судно, корабль, любой объект, который предназначен для плавания в воде — [там] он не сможет держаться на плаву и утонет Руслан Дягилев заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы РАН

При этом чем больше товаров будет везти судно, тем опаснее для него будет преодоление этого участка.

Ученый отметил, что обнаруженное в Баренцевом море явление крайне слабо изучено из-за отсутствия единой системы наблюдения за источниками скопления газогидратов — веществ, которые и вырываются из подводных щелей, превращаясь в газ.

«Инструментов для исследования этого [явления] в нашей Арктике очень мало, так что мы даже не представляем себе масштабы, — заключил он. — Мы уже давно об этом говорим, освещаем опасность, учитывая, что Северный морской путь проходит [над такими участками], увеличивается объем судоходства».

Ранее сообщалось, что правительство России расширило план развития Северного морского пути 2035 года, дополнив его новыми мероприятиями.