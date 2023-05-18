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16:34, 18 мая 2023Россия

В России объяснили появление «газового вулкана» в районе Северного морского пути

Замглавы службы РАН: открытый у Севморпути вулкан является областью газового выброса

Фото: Arctic University of Norway

Открытый в районе Северного морского пути газовый вулкан на самом деле является областью газового выброса. Появление этого объекта «Ленте.ру» объяснил заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) Руслан Дягилев.

По его словам, обнаруженный в 130 километрах от острова Медвежий в Баренцевом море объект назвали вулканом лишь из-за скорости, с которой он извергает из себя газ. Ничего общего с вулканическими образованиями воронка не имеет.

Это просто область, из которой выходит метан, который ранее был сконцентрирован в газогидратах на глубине. Газогидраты — это как раз такие образования из газа и жидкости, которые могут существовать только при определенных температуре и давлении. И если эти условия меняются — давление растет, температура растет, то газогидраты превращаются в газ, и он выходит на поверхность

Руслан Дягилевзаместитель директора по научной работе Единой геофизической службы РАН

Дягилев подчеркнул, что таких мест в Баренцевом море много, и образуются они из-за потепления в Северном Ледовитом океане, которое с годами ощущается все сильнее.

«Просто этот [новый] объект по масштабам значительно отличается от других подобных (...) Они есть не только на море, но и на суше, — сообщил эксперт. — Может быть, слышали, на Ямале есть такие воронки, которые образуются от таяния многолетней мерзлоты и где взрывается газ».

При этом Дягилев сообщил, что подобные образования на дне Северного Ледовитого океана могут представлять опасность для судоходства.

«Метановый вулкан» был обнаружен сотрудниками Арктического университета Норвегии и экспертами компании REV Ocean, направившими ко дну моря морской беспилотник. Информация о находке была опубликована на портале Partner.Sciencenorway. Согласно сообщению, объект представляет собой кратер шириной около 300 метров, глубина которого — более 20 метров.

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Марк Леонов
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