Правительство России расширило план развития Севморпути

Премьер Мишустин подписал распоряжение о расширении плана развития Северного морского пути

Правительство России расширило план развития Северного морского пути 2035 года, дополнив его новыми мероприятиями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Из документа следует, что речь идет о создании российских образцов наиболее значимого оборудования, необходимого для строительства ледоколов, а также грузовых и спасательных судов. В план были добавлены мероприятия, направленные на запуск производства комплектующих. Отвечать за выполнение этих задач будут госкорпорация «Росатом», Минпромторг, Минтранс и МЧС России.

Кроме того, Минпромторгу и Минфину было поручено подготовить предложения по необходимому объему и источникам финансирования разработки конкурентоспособного российского оборудования для судов.

План развития Северного морского пути был утвержден Мишустиным в августе 2022 года. Он включает в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых будет выделено почти 1,8 триллиона рублей. Среди запланированных проектов — строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата, судов ледокольного и аварийно-спасательного флота, баз в портах Тикси и Диксон, а также создание арктической группировки спутников для обеспечения навигационного сопровождения судов.

21 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай договорились осваивать Северный морской путь совместно. По его словам, страны готовы создать единый рабочий орган по развитию направления.

Северный морской путь — это самый короткий водный маршрут, соединяющий европейскую часть России с Дальним Востоком, который полностью проходит по территориальным водам и исключительной экономической зоне страны. Он включает в себя более 50 портов, порт-пунктов и терминалов, пролегая через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря. По Севморпути доставляют продукты, топливо, медикаменты, стройматериалы и товары первой необходимости в северные субъекты России. Предполагается, что развитие маршрута сделает их доставку быстрее и дешевле.