Украинку возмутили поющие на русском языке волонтеры

Жительницу Западной Украины возмутили волонтеры, певшие песню на русском языке

Жительницу украинского города Луцк возмутили молодые люди, которые в центре города громко слушали песню «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева и подпевали. Об этом сообщает «Таблоид Волыни».

По словам девушки, двое мужчин, включивших песню на русском языке у замка Любарта, представились волонтерами. На ее замечание они ответили бранью и призвали «сидеть тихо и не выходить».

«Умные люди просто тихонько убрали бы музыку и из уважения к другим не пели эту "Бродягу". Но нет. Перед девушками нужно показать, какие они крутые и как умеют открывать свой рот», — заявила жительница Западной Украины.

Ранее в Варшаве украинка подошла к уличному музыканту, исполнявшему песню группы «Ляпис Трубецкой» «Воины света», и попросила его прекратить петь на русском языке.