Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 18 января 2024Бывший СССР

Украинку возмутили поющие на русском языке волонтеры

Жительницу Западной Украины возмутили волонтеры, певшие песню на русском языке

Кадр: видео Таблоїд Волині

Жительницу украинского города Луцк возмутили молодые люди, которые в центре города громко слушали песню «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева и подпевали. Об этом сообщает «Таблоид Волыни».

По словам девушки, двое мужчин, включивших песню на русском языке у замка Любарта, представились волонтерами. На ее замечание они ответили бранью и призвали «сидеть тихо и не выходить».

«Умные люди просто тихонько убрали бы музыку и из уважения к другим не пели эту "Бродягу". Но нет. Перед девушками нужно показать, какие они крутые и как умеют открывать свой рот», — заявила жительница Западной Украины.

Ранее в Варшаве украинка подошла к уличному музыканту, исполнявшему песню группы «Ляпис Трубецкой» «Воины света», и попросила его прекратить петь на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Преподавателей российского техникума осудили за взятки от учеников

      Препарат от диабета «Оземпик» и другие популярные лекарства подорожали

      Организаторы «Евровидения» ответили на требования исключить Израиль

      В Запорожье террористы приняли торговца за военного и взорвали его машину

      Роспотребнадзор заявил о расследовании из-за туберкулеза в школе в Петербурге

      Россиянка в последний момент спасла школьницу из-под поезда и попала на видео

      Россиянин напал с острием разбитой бутылки на друга и попал под суд

      Работница аэропорта попыталась избить коллегу стулом и попала на видео

      Залужный вновь пропустил встречу Военного комитета НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше