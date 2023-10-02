Уличный музыкант в Варшаве отказался прекратить петь на русском языке

«Страна.ua»: уличный музыкант в Варшаве отказался не петь песню на русском языке

Украинка в Варшаве подошла к уличному музыканту из Белоруссии и потребовала прекратить петь на русском языке. Мужчина исполнял песню группы «Ляпис Трубецкой» «Воины света», которая в 2014 году пользовалась популярностью у украинских добровольческих батальонов и сторонников Майдана, отмечает издание «Страна.ua», которое разместило видео случившегося в своем Telegram-канале.

Девушка подошла к музыканту и закрыла ему микрофон, прервав выступление. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, белорус ответил, что не знает этого языка. Тогда она потребовала от него петь на белорусском, но и тут мужчина отказался, заявив, что в школе его не учил.

Ранее в столице Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский» на автомобиле на 500 евро. В полиции пригрозили ему уголовной ответственностью за повторное нарушение, которое квалифицировали как разжигание ненависти.