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23:26, 2 октября 2023Бывший СССР

Уличный музыкант в Варшаве отказался прекратить петь на русском языке

«Страна.ua»: уличный музыкант в Варшаве отказался не петь песню на русском языке

Фото: PxHere

Украинка в Варшаве подошла к уличному музыканту из Белоруссии и потребовала прекратить петь на русском языке. Мужчина исполнял песню группы «Ляпис Трубецкой» «Воины света», которая в 2014 году пользовалась популярностью у украинских добровольческих батальонов и сторонников Майдана, отмечает издание «Страна.ua», которое разместило видео случившегося в своем Telegram-канале.

Девушка подошла к музыканту и закрыла ему микрофон, прервав выступление. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, белорус ответил, что не знает этого языка. Тогда она потребовала от него петь на белорусском, но и тут мужчина отказался, заявив, что в школе его не учил.

Ранее в столице Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский» на автомобиле на 500 евро. В полиции пригрозили ему уголовной ответственностью за повторное нарушение, которое квалифицировали как разжигание ненависти.

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    Александра Синицына
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