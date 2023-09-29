В Эстонии мужчину оштрафовали за наклейку «Я — русский»

В Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на автомобиле

В эстонском Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на стекле автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пыхьяской префектуры полиции.

Ранее в соцсетях стали распространяться фотографии черного автомобиля BMW с наклейками на русском языке, разъезжающего по улицам Таллина. На заднем стекле машины было написано «Я — русский», под боковым стеклом со стороны водительского сиденья — «Отряд по борьбе с нацизмом». Эстонские пользователи призвали найти водителя и депортировать его в Россию.

Позже инициатор использования подобных наклеек стал распространять их через соцсети. «Мужчина неоднократно призывал в соцсетях людей приклеивать на свои автомобили наклейки "Я — русский", "Отдел по борьбе с нацизмом", "Сила в правде" и прочей поддерживающей агрессию символикой», — заявили в полиции.

Мужчину оштрафовали на 500 евро за разжигание ненависти. В полиции также пригрозили ему уголовной ответственностью, если он не изменит свое поведение и совершит подобное нарушение еще раз.

Подобные наклейки, считает глава процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Пранц, «носят провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности». Полицейские заставляют водителей их снимать, отметил он. «В тех случаях, когда люди не соглашаются снять наклейку, полиция может сделать это сама или переместить автомобиль на платную штрафстоянку», — заключил Пранц.

Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз запретить ввоз любых товаров из России. В Таллине убеждены, что «любая торговля с Россией нецелесообразна».