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15:23, 18 января 2024Бывший СССР

Увернувшийся от дрона ВСУ российский боец дал первый комментарий

Российский боец Бабай рассказал, как увернулся от атакующего дрона ВСУ

Кадр: Telegram-канал Mash

Российский боец с позывным Бабай, увернувшийся от атакующего дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), дал первый комментарий. Видеозапись общения с ним опубликовал Telegram-канал Mash.

«Я начал его лупить, чтобы командира не задело. Три штуки я уронил», — объяснил Бабай. Он рассказал, что родом из Челябинской области, и передал привет любимой жене Валие.

«Нам надо как-то родину защитить», — заключил военный, выразив уверенность в том, что победа будет за нами.

Ранее разведывательный коптер в зоне боевых действий снял видео, как Бабай выманил на себя вражеский FPV-дрон и увернулся от него. В результате дрон взорвался в паре метров от бойца, а он пошел дальше.

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      Алевтина Запольская
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