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13:50, 18 января 2024Бывший СССР

В Эстонии отказались продлевать ВНЖ митрополита Таллинского и всея Эстонии

В Эстонии не продлили ВНЖ митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения

Фото: Московская духовная академия

Представители эстонских властей отказались продлевать вид на жительство (ВНЖ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Решетникова). О том, что ВНЖ не продлили, сообщили в пресс-службе департамента полиции и погранохраны (PPA) республики, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что срок действия текущего ВНЖ митрополита истекает 6 февраля, после чего ему придется покинуть страну. Как заявил глава бюро Пыхьяской префектуры PPA Индрек Ару, в продлении документа клирику отказали, поскольку в своей публичной деятельности он «не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения».

«В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим только об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих», — добавил Ару.

В октябре 2022 года, после угроз со стороны МВД Эстонии лишить его ВНЖ, митрополит Таллинский пошел против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявив, что не разделяет его отношения к российской спецоперации на Украине. При этом он отметил, что Эстонская православная церковь выступает за мирное урегулирование конфликта.

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