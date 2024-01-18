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13:03, 18 января 2024Бывший СССР

В Литве признались в подсчете часов до новой эскалации со стороны России

Глава МИД Литвы Ландсбергис: мы считаем часы до новой эскалации со стороны РФ

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Вывод американских войск из Европы станет кошмаром для стран Европейского союза (ЕС). Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в интервью агентству Bloomberg.

По его мнению, в настоящее время Европа «находится в большой опасности». «Мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», — признался он.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал боязнь России частью местной ментальности со времен обретения независимости от СССР. По его словам, жители прибалтийских стран чувствовали угрозу «даже когда многие говорили, что наступила новая страница в мировой истории».

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      Георгий Нестеров
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