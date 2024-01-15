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18:54, 15 января 2024Бывший СССР

Президент Латвии назвал боязнь России частью местной ментальности

Президент Латвии Ринкевич: мысль об угрозе от России всегда была в ментальности
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал боязнь России частью местной ментальности, начиная с обретения независимости от СССР. Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее время» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Мы с первых дней, недель, месяцев после восстановления независимости поняли, что рано или поздно можем столкнуться с подобной ситуацией, и мысль о возможной угрозе со стороны России в нашем ментальном восприятии была всегда», — сказал он.

Так политик объяснил нахождение Латвии в Североатлантическом альянсе (НАТО). По его словам, жители стран Прибалтики, Польши и некоторых других стран чувствовали угрозу «даже когда многие говорили, что наступила новая страница в мировой истории».

Ранее издание Bild сообщило, что Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. Предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине и разгромят противника, столкнувшегося с нехваткой помощи от Запада.

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      Алевтина Запольская
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