Президент Латвии Ринкевич: мысль об угрозе от России всегда была в ментальности

Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал боязнь России частью местной ментальности, начиная с обретения независимости от СССР. Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее время» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Мы с первых дней, недель, месяцев после восстановления независимости поняли, что рано или поздно можем столкнуться с подобной ситуацией, и мысль о возможной угрозе со стороны России в нашем ментальном восприятии была всегда», — сказал он.

Так политик объяснил нахождение Латвии в Североатлантическом альянсе (НАТО). По его словам, жители стран Прибалтики, Польши и некоторых других стран чувствовали угрозу «даже когда многие говорили, что наступила новая страница в мировой истории».

Ранее издание Bild сообщило, что Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. Предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине и разгромят противника, столкнувшегося с нехваткой помощи от Запада.