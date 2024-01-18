В Минкульте предложили закрыть несколько кинотеатров для борьбы с пиратством

Глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что с пиратством надо бороться штрафами

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что с пиратскими показами в кинотеатрах надо бороться штрафами. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй— большой», — предложила она, отметив, что если практика будет продолжена, то можно прибегнуть к закрытию двух-трех кинотеатров. По мнению главы Минкульта, данный шаг может подействовать на отрасль «отрезвляюще».

Любимова подчеркнула, что у России «нет недружественных режиссеров». «Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности совпадали», — добавила она.

Ранее российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров объяснил рекордные кассовые сборы фильма «Холоп 2» в кинотеатрах. По мнению кинематографиста, высокий спрос зрителей на картину связан с тем, что у нее отсутствуют достойные конкуренты.