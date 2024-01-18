В Москве бывший сотрудник ресторана угрожал менеджеру гранатой и вымогал деньги
В Москве полиция задержала 28-летнего бывшего сотрудника ресторана, который угрожал менеджеру заведения гранатой и вымогал у него 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении МВД России по столице.
В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Мужчину отправили под стражу.
В полицию с заявлением о вымогательстве обратилась менеджер ресторана на Каширском шоссе. Она рассказала, что экс-сотрудник, находясь в служебном помещении заведения, угрожал ей насилием и предметом, который напоминал гранату. Мужчина требовал передать ему 50 тысяч рублей. Не получив желаемого, он скрылся. Силовики быстро вышли на след подозреваемого и задержали его.
Ранее в Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у женщины-нотариуса под угрозой насилия.