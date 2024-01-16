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09:07, 16 января 2024Силовые структуры

Мужчина вымогал деньги у российского нотариуса для финансирования ВСУ и попался

В Крыму задержали мужчину, вымогавшего деньги для финансирования ВСУ у нотариуса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у женщины-нотариуса под угрозой насилия. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленник требовал у потерпевшей крупные денежные средства якобы для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был задержан сотрудниками МВД при поддержке Росгвардии и ФСБ.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Во время обысков по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в управлении ФСБ по Донецкой народной республике заявили об обнаружении документов, свидетельствующих, что «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) причастны к финансированию военных ВСУ.

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