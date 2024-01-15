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04:33, 15 января 2024Силовые структуры

Стало известно о причастности «Свидетелей Иеговы» к финансированию ВСУ

ФСБ по ДНР нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В управлении ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что обнаружили документы, свидетельствующие, что «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) причастны к финансированию военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что они нашли и изъяли более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, в которых содержатся данные о причастности организации к финансированию ВСУ.

В УФСБ добавили, что место хранения бумаг было обнаружено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. Сейчас специалисты проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которого они устанавливают личности причастных к финансированию ВСУ.

Ранее суд в Москве приговорил к колонии трех членов «Свидетелей Иеговы». Осужденные проводили в нескольких квартирах на юго-западе столицы собрания, на которых изучали религиозную литературу и делали другие вещи, характерные для данного объединения.

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