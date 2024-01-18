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07:57, 18 января 2024Россия

В Москве произошла утечка соляной кислоты

На севере Москвы произошла утечка соляной кислоты из 17-тонного контейнера

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На севере Москвы произошла утечка соляной кислоты из-за разгерметизировавшегося контейнера. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, на 25-километре Ленинградского шоссе с грузовика Volvo, который следовал из Санкт-Петербурга, опрокинулся 17-тонный контейнер. Он разгерметизировался при падении и повредил топливный бак фуры, из-за чего произошла утечка бензина и соляной кислоты.

После случившегося специалисты не зафиксировали превышения в воздухе концентрации вредных веществ. Они провели работы для ликвидации последствий произошедшего.

В ноябре 2023 года 200 человек эвакуировали из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении из-за утечки брома. В здании разбили колбу с бромом, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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