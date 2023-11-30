В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

В Москве 200 человек эвакуировали из здания из-за утечки брома

200 человек эвакуировали из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении из-за утечки брома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло на юго-западе столицы. По данным канала, была разбита колба с бромом. Место происшествия было обработано сорбентом, никто не пострадал.

По данным из открытых источников, пары брома обладают высокой токсичностью. Даже 0,0001% концентрация их в воздухе вызывает раздражение слизистых оболочек, головокружение и кровотечение из носа. При отравлении бромом пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух.

Ранее в Приморье школу эвакуировали после того, как один из учеников принес на уроки ртуть. Ученик взял на занятия майонезную банку токсичного вещества и поделился им с другими детьми.