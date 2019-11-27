Российский школьник принес на урок баночку с ртутью и «отсыпал» одноклассникам

В школе села Хороль Приморского края семиклассник принес на занятия майонезную банку с ртутью и поделился с другими детьми, разлив часть содержимого. Школу эвакуировали, сообщает РИА Новости.

По словам начальницы управления народного образования администрации Хорольского района Аллы Абросимовой, семиклассник на перемене перед уроком «по капельке» отливал ртуть в руки другим детям из майонезной баночки. Педагоги сразу это заметили и провели эвакуацию. Часть ртути школьник пролил на пол — ее точный объем выясняется.

«Мы все собрали, но есть микрочастицы, может, они в щели пола забились. Замеры проводились, повышенные дозы есть, но они не являются предельными. Школа сейчас не работает, закрыли, проведем демеркуризацию [удаление ртути — прим. «Ленты.ру»]», — добавила Абросимова.

Абросимова предположила, что ртуть семиклассник мог найти в сгоревшем гараже, который сейчас не используется. Занятия проводятся удаленно, для старшеклассников проводятся консультации в другой школе.

По словам представительницы надзорного ведомства Виолетты Дорожкиной, региональная прокуратура начала проверку после разлива ртути. «Будет проверена работа компетентных органов профилактики несовершеннолетних», — уточнила она агентству.

Ранее сообщалось об ученике одной из школ Санкт-Петербурга, который принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны. Педагоги подняли тревогу и вызвали ОМОН. Из здания эвакуировали 50 человек. Граната оказалась не опасна, поскольку представляла собой только корпус. Школьник нашел ее на кладбище в Автово и хотел принести в дар школьному музею.

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