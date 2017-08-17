Около школы Олимпийского резерва во Владивостоке разлилась ртуть

Во Владивостоке около школы Олимпийского резерва произошел разлив ртути. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

Инцидент имел место в ночь на четверг, 17 августа. «По предварительной информации, неизвестные лица несли мешок с опасным металлом, из которого и вытекла ртуть. Предполагаемая площадь загрязнения — около 300 квадратных метров на автостоянке возле спорткомплекса школы», — отметили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.

На месте ЧП выставлено оцепление, проводится сбор ртути и анализ грунта.

В июле в Екатеринбурге суд оштрафовал на 20 тысяч рублей местного жителя, пытавшегося продать 30 килограммов ртути. Мужчину осудили по статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).