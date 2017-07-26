В Екатеринбурге осудили сбытчика 30 килограммов ртути

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который намеревался продать 30 килограммов ртути. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Мужчину признали виновным по статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Как отмечается в сообщении, в полицию поступила информация о том, что один из местных жителей ищет покупателей на партию ядовитых веществ. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность продавца. Под видом клиентов стражи порядка встретились с ним и провели контрольную закупку 100 граммов вещества. Эксперты установили, что это ртуть.

Во время повторной встречи подозреваемый был задержан с одним килограммом ядовитого вещества. При проведении обыска в гараже у него был обнаружен баллон с 30 килограммами ртути.

7 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования уголовного дела Хафизы Ахматшиной, разлившей опасное вещество в здании суда, чтобы сорвать процесс.

Женщина обвинялась в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Ее судили за мошенничество, когда она разлила напротив кабинета председателя суда 1,2 килограмма содержащих ртуть отходов, чтобы затянуть процесс. Несмотря на инцидент, женщину приговорили к семи годам лишения свободы за аферы.