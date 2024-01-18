В МВД рассказали о задержании менеджера за кражу миллионов из сейфа

МВД: в Москве задержали переодетого в женщину менеджера за кражу денег из сейфа

В Москве задержали 27-летнего менеджера юридической фирмы, укравшего 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели на записи, как им сначала показалось, женщину, которая в нерабочее время пришла в офис и забрала миллионы.

Однако выяснилось, что это менеджер переоделся для конспирации в женскую одежду и забрал крупную сумму себе, так как ему надоело работать за 60 тысяч в месяц. Мужчина работал в фирме три года, а в конце 2023 года начальник дал ему деньги и попросил убрать их в сейф. 22 декабря сотрудник не пришел на работу и перестал отвечать на звонки, а деньги из сейфа пропали.

Фигурант уже вернул 18 миллионов, но его все равно ждет суд.