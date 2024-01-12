Менеджер из Москвы переоделся в женскую одежду и украл из сейфа миллионы рублей

В Москве менеджер в женской одежде украл 18 миллионов рублей из сейфа фирмы

В Москве задержали 27-летнего менеджера, укравшего с работы 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина работал в фирме три года, а в конце 2023 года начальник дал ему деньги и попросил убрать их в сейф. 22 декабря сотрудник не пришел на работу и перестал отвечать на звонки, а деньги из сейфа пропали.

Выяснилось, что мужчина переоделся для конспирации в женскую одежду и забрал крупную сумму себе, так как ему надоело работать за 60 тысяч в месяц. 10 января 2024 года силовики нашли его. Фигурант вернул 18 миллионов, но его все равно ждет суд.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали мужчину, пять раз пытавшегося украсть мандарин из магазина.