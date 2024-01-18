В партии Зеленского предложили обложить украинцев налогом на iPhone

Депутат «Слуги народа» Подласа: надо подумать о налогах за покупку iPhone

Налоги с покупки нового iPhone и повышенные военные сборы с зарплат больше 20 тысяч гривен (46 тысяч рублей) могут помочь Украине профинансировать мобилизацию. Обложить граждан налогом на роскошь предложила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Роксолана Подласа в эфире национального телемарафона, передает «Зеркало недели».

«Новый iPhone за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом. Если вы зарабатываете больше 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не полтора процента, а три процента. Надо подумать о налогах на роскошь», — считает парламентарий от партии президента Украины Владимира Зеленского.

В декабре 2023 года в Раде заявили о нехватке денег на мобилизацию. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что для выполнения плана по призыву потребуется 590 миллиардов гривен, а таких средств у Киева нет.

