В петербургской школе проверят больше 2000 человек после обнаружения туберкулеза

В школе Петербурга проверят больше 2000 человек из-за обнаружения туберкулеза

В школе №203 Красносельского района Санкт-Петербурга проверят больше 2000 человек из-за обнаружения случая заболевания туберкулезом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Среди предполагаемых контактных лиц находятся 1999 учеников и 197 сотрудников учебного учреждения. Им предстоит пройти обследования, в частности лучевую диагностику и рентгенографию.

На данный момент в школе собирают пакет документов для противотуберкулезного диспансера для дальнейшего обследования. Планируется провести максимальное количество исследований в стенах учреждения.

О том, что у ученика школы №203 в Петербурге выявили туберкулез открытой формы, стало известно 18 января. Днем ранее родителей школьников пригласили в учебное заведение, где им сообщили о случае заражения у одного из учеников с пятого по девятый класс. При этом горожане уверены, что руководство учреждения узнало о больном намного раньше, однако занятия все равно проводились. Отмечается, что многие дети успели посетить секции в соседней школе №385.