В петербургской школе у ребенка выявили туберкулез открытой формы

В Петербурге в школе № 203 у ребенка выявили туберкулез открытой формы

В Санкт-Петербурге в школе № 203 у ребенка выявили туберкулез открытой формы. Как рассказали родители учащихся Telegram-каналу «Осторожно, новости», руководство учебного заведения знало об этом еще неделю назад, но по каким-то причинам скрывало информацию и допускало остальных детей к урокам.

Как утверждает издание, 17 января родителей пригласили в школу и объявили, что в учреждении обнаружили случай заражения туберкулезом открытой формы у одного из учеников с пятого по девятый класс.

Некоторые родители уверяют, что о больном ребенке руководство школы узнало намного раньше, однако занятия все равно проводились. «Обработка школы проводилась неделю назад, детей на этот день вывели из школы на дистант. На все вопросы сообщали, что она плановая», — пояснили жители Петербурга в разговоре с изданием.

От них также потребовали в течение двух дней собрать пакет документов и флюорографию (в том числе у членов семей учащихся). А тех детей, кто не предоставит справку из тубдиспансера в течение двух недель, не допустят до уроков. «Мы в шоке, так как у всех работа, как собрать документы, непонятно. Учителя ответов дать не могут. Много беременных мамочек, которые не могут сдать ни флюорографию, ни рентген», — поделилась одна из родительниц.

По ее данным, многие намерены перевести детей на дистанционное обучение. Помимо этого, за последнюю неделю ученики школы №203 успели посетить секции в соседней школе №385 — там тоже никого не уведомляли о случае заражения.

Официальных документов родителям пока не предоставили.

Ранее сообщалось о разработке одновременного на ВИЧ и туберкулез экспресс-теста.