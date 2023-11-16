Clinical Chemistry: разработан одновременный на ВИЧ и туберкулез экспресс-тест

Специалисты из Медицинской школы Университета Тулейна разработали экспресс-тест, который может диагностировать одновременно ВИЧ и туберкулез. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical Chemistry.

Новый анализ требует лишь небольшого количества крови — 200 микролитров, что равно нескольким каплям. Тест нацелен на антигены ВИЧ и туберкулеза, а для их выявления используется масс-спектрометрия, определяющая вирусную и бактериальную нагрузку. Отслеживание уровней инфицирования помогает контролировать лечение и вовремя вмешиваться, если терапия неэффективна.

ВИЧ и туберкулез зачастую являются сопутствующими инфекциями. Это происходит потому, что при ВИЧ подавляется иммунная система, что повышает вероятность заражения пациентов туберкулезом. Другими словами, ВИЧ-инфицированное население подвержено самому высокому риску туберкулеза.

В марте 2023 года сотрудники Калифорнийского университета сообщили об успешном излечении от ВИЧ пациентки, которая получала экспериментальный метод терапии на основе трансплантации устойчивых к вирусу стволовых клеток из пуповинной крови.