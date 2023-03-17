Ученые сообщили о вылечившейся от ВИЧ пациентке

Cell: пациентке из Нью-Йорка удалось полностью избавиться от ВИЧ

Новый метод терапии ВИЧ, основанный на трансплантации устойчивых к ВИЧ стволовых клеток из пуповинной крови, дал долгосрочные успешные результаты при лечении «пациентки из Нью-Йорка» — женщины средних лет с лейкемией и вирусом иммунодефицита человека. Об этом сообщили ученые Калифорнийского университета, которые опубликовали статью в журнале Cell.

Пациентка из Нью-Йорка может быть четвертым человеком в мире, которому удалось полностью избавиться от ВИЧ. Вирус не обнаруживается в ее крови начиная с 2017 года. Еще три человека, вылечившихся от ВИЧ, — это «берлинский пациент», «лондонский пациент» и «дюссельдорфский пациент». Все получили трансплантацию стволовых клеток в рамках противораковой терапии, причем донорами стали люди, несущие две копии мутации CCR5-delta32, придающей устойчивость к ВИЧ.

Примерно один процент европеоидных людей гомозиготны по мутации CCR5-delta32, а в других популяциях этот генетический вариант встречается еще реже. Поскольку «пациентка из Нью-Йорка» была смешанной расы, врачи знали, что подобрать ей совместимого взрослого донора с мутацией будет практически невозможно. Чтобы решить проблему, ученые пересадили ей клетки, несущие необходимую мутацию, выделенные из пуповинной крови, хранящейся в банке биоматериалов.

Трансплантация успешно привела к ремиссии ВИЧ и лейкемии, и эта ремиссия длится уже более четырех лет. Через тридцать семь месяцев после трансплантации пациентка смогла прекратить прием противовирусных препаратов против ВИЧ. По словам врачей, которые продолжают наблюдать за ней, тесты на ВИЧ остаются отрицательными уже более 30 месяцев после прекращения противовирусного лечения.

Из-за инвазивности процедуры трансплантация стволовых клеток рассматривается как вариант лечения только для людей, которым необходима трансплантация по другим причинам, а не только для изолированного лечения ВИЧ. Прежде чем пациент сможет начать лечение, ему необходимо пройти химиотерапию или лучевую терапию, которая разрушает существующую иммунную систему. Это позволяет избавиться как от скрытых резервуаров ВИЧ, так и злокачественных клеток крови.