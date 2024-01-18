В России резко подорожала реклама на ТВ

Телереклама в России подорожает на 40 процентов на фоне высокого спроса

Уже в 2024 году реклама на телевидении в России станет дороже еще на 40 процентов на фоне высокого спроса. О том, что телереклама подорожает, со ссылкой на информацию от топ-менеджеров нескольких рекламных групп и агентств пишут «Ведомости».

Цену на размещение на федеральных каналах в конце прошлого года резко поднял Национальный рекламный альянс (НРА), который контролирует более 90 процентов всей рекламы на российском ТВ. При этом повышенная стоимость будет распространяться только на новые сделки на оставшееся в этом году рекламное время (менее 10 процентов, по сообщениям участников рынка). Об аналогичном росте цены сообщили также в других рекламных группах (в том числе OMD OM Group, Okkam) и агентствах.

На данный момент нет информации, станут ли повышенные цены базовыми для расчета стоимости рекламы в 2025 году. Обычно НРА меняет базовую стоимость рекламы на ТВ один раз в год, осенью. В 2021 рост цен составил 15-20 процентов в зависимости от телеканала, в 2022 — 20-30 процентов, а в 2024 году подорожание составило 22-42 процента. С 2021 года крупнейший игрок рынка также начал вводить дополнительную инфляцию на ТВ-размещения во втором полугодии, в прошлом году цены дополнительно выросли на 5-30 процентов, рассказали собеседники издания.

Представители НРА отмечают «очень высокий спрос» на телевизионную рекламу в 2024 году и связывают его с растущими бюджетами российских рекламодателей. Так, еще в августе 2023 года рекламное время на следующий год было распродано на 70-75 процентов, рассказали в агентствах.

Интерес к рекламе на телевидении начал расти после кризисного 2022 года, когда этот сегмент сократился на 10-15 процентов на фоне ухода из России многих западных брендов и остановки рекламных инвестиций оставшихся. Но уже за первые девять месяцев 2023 года, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), этот рынок вырос к тому же периоду 2022 года на 30 процентов до 495 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что власти одобрили идею появления в России наружной рекламы отечественных виноделен. «В Росалкогольтабакконтроле поддерживают данную инициативу», — заявили в службе. В поддержку законопроекта, разрешающего рекламу российского вина — винодельческих хозяйств и терруаров — на билбордах, выступило и правительство страны. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что такая мера будет эффективна в винодельческих регионах, где есть большой туристический поток.