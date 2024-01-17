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16:04, 17 января 2024Экономика

Власти поддержали появление наружной рекламы вина

Росалкогольтабакконтроль поддержал идею рекламы российского вина на билбордах

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Власти одобрили идею появления наружной рекламы российских виноделен. Об этом РИА Новости рассказали в Росалкогольтабакконтроле.

«В Росалкогольтабакконтроле поддерживают данную инициативу», — заявили в службе.

Ранее в поддержку законопроекта, разрешающего рекламу российского вина — винодельческих хозяйств и терруаров — на билбордах, выступило правительство страны. С проектом официального отзыва кабмина ознакомились «Ведомости». В документе отмечается, что инициатива разработана «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия».

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Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что такая мера будет эффективна в винодельческих регионах, где есть большой туристический поток. Он объяснил, что в этих субъектах распространен автомобильный туризм, а билборды как раз рассчитаны на автомобилистов. «Я надеюсь, что это поможет привлечь больше внимания к объектам винного туризма и популяризировать какие-то отечественные терруары по мере их появления», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил включить пиво и пивные напитки, произведенные в недружественных странах, в перечень запрещенных к импорту товаров. В первую очередь речь идет о Германии, на которую в 2022-2023 годах пришлось более трети импорта. По словам Диденко, экспорт пива для Германии настолько же важен, насколько для Польши имеют значение поставки яблок.

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