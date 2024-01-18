В России школу обвинили в попытке скрыть избиение первоклассника сыном буфетчицы

Школу в Саратове обвинили в попытке скрыть избиение первоклассника

В саратовской школе № 71 попытались скрыть избиение первоклассника другим ребенком. В этом учебное заведение обвинила мать пострадавшего мальчика в беседе с информационным агентством «Взгляд-инфо».

По словам женщины, 15 января сын рассказал ей, что в школьном туалете на него напал третьеклассник. «Сначала в живот ударил, а потом поднял и кинул на пол. Сын ударился головой. А потом, когда одевался домой, тот мальчик сзади к нему подошел, под руки взял, под плечи и назад опять кинул, сын вновь ударился головой. А пол в школе кафельный», — рассказала она.

Россиянка подчеркнула, что мать третьеклассника работает в школе буфетчицей. Женщина попыталась поговорить с ней, для чего приехала в учебное заведение, но безуспешно.

Она добавила, что после избиения у ее сына началась рвота. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Директор школы на встрече с женщиной заявила, что у ребенка может быть ротавирусная инфекция, однако педиатр выдал справку об отсутствии у мальчика какой-либо инфекции. «Есть свидетели, дети, которые это все видели. Директор же хочет выставить это как вирус!» — заявила мать пострадавшего.

Она сообщила, что обратилась в отдел образования администрации Кировского района города. Женщина отметила, что мать нападавшего так и не принесла извинений, назвав справки от врачей липовыми. «Несколько мне известно, он и пощечины детям дает в школе. Просто другие случаи не выносили из школы», — считает она.

Директор школы от комментариев журналистам агентства отказалась, заявив, что передала всю информацию администрации района. В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проводится проверка по факту халатности сотрудников образовательного учреждения.

Ранее в Нижнем Тагиле двое братьев-пятиклассников избили 11-летнюю девочку-сироту. При этом мать нападавших находилась рядом и снимала драку на камеру. У пострадавшей диагностировали тяжелые травмы.