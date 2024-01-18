В российском городе автомобиль провалился в яму с кипятком

В Новосибирске машина провалилась в яму с кипятком

В Новосибирске автомобиль провалился в яму с кипятком. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «АСТ-54».

Инцидент произошел ночью 18 января, возле дома, расположенного по адресу улица Волховская, 39. Из-за коммунальной аварии на улице образовалась яма, в которую и угодила проезжавшая мимо машина. Информация о том, пострадал ли водитель автомобиля, не уточняется.

После этого владелец машины, стоявшей рядом с пострадавшим, пытался отогнать его в другое место, однако в процессе получил серьезные травмы — мужчина провалился в лужу и обварил ноги. По словам очевидцев, кожа быстро слезла с ног пострадавшего, и вскоре после случившегося его увезли в больницу.

Днем ранее стало известно, что в Новосибирске из-за прорыва трубы появился фонтан пара высотой в семь этажей. Коммунальная авария оставила без тепла жителей 161 дома.