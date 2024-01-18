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09:35, 18 января 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивистка обокрала знакомых во время пьянки

На Сахалине рецидивистка украла телефон и 70 тысяч рублей у знакомых

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Сахалинской области во время пьянки 45-летняя ранее судимая местная жительница украла телефон и 70 тысяч рублей у двух знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что сначала женщина похитила у 42-летнего собутыльника телефон, под чехлом которого было 20 тысяч рублей. Потом она заметила на полке серванта обложку от паспорта 48-летнего знакомого, в которой было еще 50 тысяч рублей. В результате все деньги и гаджет рецидивистка забрала себе.

Полиция смогла задержать местную жительницу. За это время она уже успела потратить все деньги. Следователи возбудили уголовное дело, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Красноярске следовательница случайно встретила 21-летнюю воровку, дело которой она расследует.

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