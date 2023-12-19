В Красноярске следователь случайно застала за кражей фигурантку дела

В Красноярске следователь случайно встретила вора, дело которой она расследует

В Красноярске следовательница случайно встретила 21-летнюю воровку, дело которой она расследует. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, сотрудница МВД пошла в магазин и заметила девушку в маске: та вылезала из-под закрытых ставней. Женщина поняла, что эта фигурантка дела, которое она ведет, и остановила ее. Подозреваемая уговаривала правоохранительницу отпустить ее, уверяя, что вскоре она все равно попадет в колонию. Однако следовательница дождалась прихода хозяйки магазина и вызвала коллег.

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