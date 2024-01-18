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12:21, 18 января 2024Бывший СССР

В СНБО Украины рассказали про карту союзников Киева и Москвы

В СНБО Украины показали карту, где страны закрашены исходя из поддержки Киева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В кабинете секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова висит карта, где государства закрашены разными цветами исходя из степени поддержки Киева. Эту карту чиновник продемонстрировал журналистам канадского издания Globe and Mail во время интервью.

«30 стран, включая Канаду, выделены темно-зеленым цветом, а еще 64 окрашены в светло-зеленый (…) Девять стран, которые, как считается, открыто поддерживают Россию, окрашены в ярко-оранжевый цвет, в то время как еще 20 имеют более светлый оттенок, указывая на то, что они склоняются к Москве, а не к Киеву», — рассказали в статье.

Отмечается также, что Данилов согласился показать карту союзников при условии, что издание не будет называть какие страны на Украине считают врагами или подозревают в «игре на обеих сторонах» (таких государств 12, они закрашены на доске синим цветом).

В интервью секретарь СНБО также раскритиковал Канаду за задержку поставок американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. По словам Данилова, Киев все еще не получил значительную долю того вооружения, которое Украине обещали западные страны.

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      Глеб Палехов
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