В Венгрии указали на отсутствие победителей в конфликте на Украине

Глава канцелярии Орбана Гуйяш: в конфликте на Украине не может быть победителей

Правительство Венгрии считает, что в конфликте на Украине не может быть победителей. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Гуйяш прокомментировал высказывание президента Венгрии Каталин Новак в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) о невозможности победы России на Украине. По его мнению, эти слова не противоречат предыдущим высказываниям Орбана о невозможности победы Украины.

«Мы не ожидаем, что в этом конфликте кто-то сможет победить. В нем могут быть только проигравшие», — указал Гуйяш. По его мнению, это связано с жертвами в ходе конфликта с обеих сторон.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Будапешта по конфликту на Украине остается неизменной. Венгрия продолжит придерживаться позиции о скорейшем начале мирных переговоров.