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23:48, 18 января 2024Мир

Венгрия обвинила Европарламент в вымогательстве

Венгрия возмутилась решением ЕП подать в суд на ЕК за разморозку ее денег

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия обвинила Европейский парламент в давлении на правительство страны путем вымогательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство премьер-министра Венгрии.

Отмечается, что Европарламент хочет привлечь Еврокомиссию к ответственности за разблокирование 10,2 миллиарда евро, «на которые Венгрия имеет законное право». По словам собеседника агентства, власти страны «считают такую практику Европарламента возмутительной и полностью ее отвергают».

Также в правительстве Венгрии добавили, что страна будет спокойно готовиться к председательству в Совете ЕС, которое начнется на основе ротации во второй половине 2024 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии, чтобы достичь финансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. По данным Financial Times, в частности, ЕК не возражает против проведения ежегодного аудита помощи Киеву.

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      Марина Совина
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