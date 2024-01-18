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16:43, 18 января 2024Мир

Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

Французский политик Филиппо: поставка САУ Caesar Украине является безумием

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поставка 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar Украине в момент, когда она проигрывает, является безумием. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя», — написал политик, назвав Украину «пешкой НАТО».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж в скором времени будет готов передать Украине 40 крылатых ракет SCALP, сотни бомб и некоторое количество САУ Caesar.

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      Глеб Бажуткин
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