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19:14, 18 января 2024Силовые структуры

За месяц курьер мошенников обманул восемь россиян и забрал у них миллионы рублей

В Великом Новгороде курьер аферистов обманом забрал у 8 россиян 2,5 млн руб.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Великом Новгороде правоохранители задержали неоднократно судимого 22-летнего местного жителя, который стал курьером у мошенников и обманул восемь пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его отправили под стражу.

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый откликнулся на объявление о заработке, связанном с противоправной деятельностью, и стал курьером у аферистов. За месяц такой работы он посетил восемь пожилых жителей области, среди которых двое 90-летних граждан. От одного из россиян злоумышленник получил 500 тысяч рублей, а от его сверстницы — 105 тысяч рублей. Больше всего денег ему отдала 73-летняя женщина — миллион рублей. В целом он причинил местным жителям ущерб на более чем 2,5 миллиона рублей.

Во всех случаях задержанный действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Традиционно требовались деньги на «лечение пострадавших», а также «для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности».

Ранее стало известно, что популярный российский TikTok-блогер Игорь Станцой, известный в соцсети как Garik.ugarik, стал жертвой мошенников.

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