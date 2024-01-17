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18:57, 17 января 2024Интернет и СМИ

Популярного российского блогера обманули на миллионы рублей

Российский тиктокер Garik.ugarik отдал мошенникам девять миллионов рублей
Игорь Станцой

Игорь Станцой. Кадр: garikugarik_official / YouTube

Популярный российский TikTok-блогер Игорь Станцой, известный в соцсети как Garik.ugarik, стал жертвой обмана мошенников. Как сообщает Mash в Telegram, он и его близкие отдали злоумышленникам более девяти миллионов рублей.

По данным издания, мошенник, представившийся Никитой Брауном, предложил блогеру способ заработка, связанный с перепродажей автомобилей. Браун пообещал тиктокеру прибыль в 50 процентов со сделок.

Сначала Станцой перевел злоумышленнику полтора миллиона рублей, после чего Браун отдал ему прибыль в три миллиона рублей. Затем тиктокер вложил прибыль и попросил родственников и друзей поучаствовать в схеме заработка. Однако через некоторое время Браун внезапно перестал выходить на связь. В результате блогер заподозрил неладное и обратился в полицию.

Уточняется, что в общей сложности Станцой и его родные и друзья передали злоумышленнику 9,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) отдал телефонным мошенникам около миллиона рублей. Его сотрудница Анна Исаева обратилась в полицию по факту случившегося.

Станцой выкладывает юмористические видео в TikTok о повседневной жизни и быте. На его аккаунт в соцсети подписаны 5,9 миллиона человек.

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