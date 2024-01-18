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10:58, 18 января 2024Силовые структуры

Забившего знакомого гантелью россиянина задержали

В Петербурге задержали забившего знакомого гантелью мужчину

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего уроженца Нижегородской области, который забил знакомого металлической гантелью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина совершил преступление в декабре 2023 года в городе Городце и находился в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Фигуранта доставили в полицию, где выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля случившегося.

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