Забившего знакомого гантелью россиянина задержали

В Петербурге задержали забившего знакомого гантелью мужчину

В Санкт-Петербурге полиция задержала 29-летнего уроженца Нижегородской области, который забил знакомого металлической гантелью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина совершил преступление в декабре 2023 года в городе Городце и находился в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Фигуранта доставили в полицию, где выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля случившегося.