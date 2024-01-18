Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

В Свердловской области суд приговорил женщину за убийство знакомого и покушение

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к 15 годам колонии общего режима за расправу над знакомым и покушение на свидетеля преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Ранее россиянка уже была судима за расправу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2022 года осужденная и еще один мужчина выпивали в квартире общего знакомого. Во время пьянки между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт, в результате которого женщина много раз ударила мужчину кухонным ножом и лишила его жизни.

После случившегося осужденная решила расправиться со свидетелем преступления, чтобы он не сообщил ни о чем полиции. Она взяла на кухне другой нож и четыре раза ударила им очевидца ее первой расправы. Мужчине удалось спасти себе жизнь, так как он активно сопротивлялся и смог покинуть место происшествия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который расправился с двумя мужчинами за день.