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09:11, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

В Свердловской области суд приговорил женщину за убийство знакомого и покушение

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил местную жительницу к 15 годам колонии общего режима за расправу над знакомым и покушение на свидетеля преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статьям 105 и 30, 105 УК РФ. Ранее россиянка уже была судима за расправу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 25 сентября 2022 года осужденная и еще один мужчина выпивали в квартире общего знакомого. Во время пьянки между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт, в результате которого женщина много раз ударила мужчину кухонным ножом и лишила его жизни.

После случившегося осужденная решила расправиться со свидетелем преступления, чтобы он не сообщил ни о чем полиции. Она взяла на кухне другой нож и четыре раза ударила им очевидца ее первой расправы. Мужчине удалось спасти себе жизнь, так как он активно сопротивлялся и смог покинуть место происшествия.

Ранее в Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который расправился с двумя мужчинами за день.

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