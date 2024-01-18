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08:19, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомым и узнавшим про преступление мужчиной

На Камчатке мужчина убил знакомого, а потом узнавшего про преступление мужчиной

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который расправился с двумя мужчинами за день. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, 14 января обвиняемый выпил и поссорился с 49-летним знакомым. Во время конфликта он ударил товарища ножом в область спины, а также нанес ему множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. Таким образом он лишил пострадавшего жизни.

В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант ранил ножом 45-летнего мужчину, которому стало известно о произошедшем. Так в его деле появилась вторая жертва.

Ранее в Татарстане следователи завели уголовное дело против 33-летнего местного жителя за нападение на дядю.

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