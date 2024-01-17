Россиянин напал на родственника и нанес ему пять ранений

В Татарстане следователи возбудили дело против мужчины за нападение на дядю

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя за нападение на дядю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 января в квартиру к обвиняемому пришел его 47-летний дядя. Мужчины решили выпить, но позже между ними возник конфликт. Во время ссоры хозяин нанес гостю пять колото-резаных ранений в область жизненно важных органов. Затем он вышел из квартиры и рассказал о случившемся соседям, которые вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в Архангельске суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, пытавшегося задушить 12-летнюю девочку.