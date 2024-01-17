Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянин напал на родственника и нанес ему пять ранений

В Татарстане следователи возбудили дело против мужчины за нападение на дядю

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя за нападение на дядю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 16 января в квартиру к обвиняемому пришел его 47-летний дядя. Мужчины решили выпить, но позже между ними возник конфликт. Во время ссоры хозяин нанес гостю пять колото-резаных ранений в область жизненно важных органов. Затем он вышел из квартиры и рассказал о случившемся соседям, которые вызвали скорую. Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в Архангельске суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, пытавшегося задушить 12-летнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      После народного схода в Башкирии возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Среди пострадавших есть силовики

      Samsung представила флагманы Galaxy S24

      Токаев прилетел в Италию

      В Польше захотели больше помогать Украине

      Уволенному из-за доноса коту Сергею назвали условие возвращения на работу

      Костомаров освоил экстремальный вид спорта

      Женщина отказалась от трусов и рассказала о результатах

      Россиянин напал на родственника и нанес ему пять ранений

      Moody's пообещало не объявлять дефолт в случае конфискации российских активов

      Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше