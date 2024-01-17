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09:33, 17 января 2024Силовые структуры

Россиянин напал на 12-летнюю девочку и попал под суд

В Архангельске будут судить мужчину, пытавшегося задушить девочку шнурком

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Архангельске суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, пытавшегося задушить 12-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 октября днем на улице Краснофлотской пьяный фигурант напал на несовершеннолетнюю: он душил ее, накинув на шею полусинтетический шнурок и затягивая петлю. Потерпевшая сопротивлялась, а затем на помощь прибежали очевидцы. Они спасли ее.

Вскоре обвиняемого задержали по горячим следам. Было возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, домогавшегося девочки в торговом центре.

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      Екатерина Кашурникова
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