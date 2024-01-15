Полицейские задержали мужчину за приставания к девочке в российском ТЦ

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина домогался девочки в ТЦ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, домогавшегося девочки в торговом центре (ТЦ). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в полицию позвонила мать потерпевшей. Она рассказала, что это произошло в торговом комплексе на Балканской площади. Гражданин сначала приставал к несовершеннолетней, а затем приобнял ее.

Сотрудники приехали и сразу задержали мужчину. Отмечается, что он был пьян. Пока в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции.