Забивших инвалида на остановке российских подростков отправили в колонию

Суд Урала отправил в колонию подростков, насмерть забивших инвалида на остановке

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию двух 17-летних подростков, забивших инвалида на остановке из-за сигареты. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского суда.

Подростков признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности лишение жизни человека. Судья приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам воспитательной колонии, а молодого человека — к пяти годам. С их родителей будет взыскан моральный ущерб в размере 300 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

Нападение на 44-летнего потерпевшего произошло 6 июня 2023 года на улице Ильича. Двое подростков попросили закурить у сидевшего на остановке мужчины, а, услышав отказ, начали жестоко избивать его. Всего он получил 60 ударов руками и ногами, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее 15-летнего школьника ударили ножом в шею на автобусной остановке в Иркутске.