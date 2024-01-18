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07:30, 18 января 2024Экономика

В России предложили ужесточить выдачу кредитов

Сенатор Шейкин: кредиторы обязаны выяснять цели получения займов гражданами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Совете Федерации предложили ужесточить выдачу кредитов в России. О разработке соответствующего законопроекта рассказал сенатор Шейкин, его слова приводит РИА Новости.

Кредитор обязан выяснить цели получения займ, источники его погашения и риски клиента. Также организация должна удостовериться в добровольном заявлении на выдачу средств, намерении вносить платежи по договору и в том, чтобы гражданин не брал кредит под влиянием обмана, насилия или угроз. Если эти требования не будут соблюдены, заемщика освободят от необходимости возвращать деньги, отметил Шейкин.

Требования законопроекта кредитные организации должны выполнять, записывая процесс разговора с заемщиком. Исключением могут стать ситуации, когда заемщик страдает глухотой или иными нарушениями речи, не позволяющими вести диалог. Как отмечает автор документа, такие механизмы разработали в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, когда человека заставляют обманом взять кредит. Действующие нормы закона при этом не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан.

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«Для введения граждан в заблуждение злоумышленники производят подмену на телефонные номера кредитных организаций, органов государственной власти и правоохранительных органов. Мошенники используют методы психологического воздействия, давления, манипуляции сознанием, гипнотехнологий, чтобы склонить граждан оформить кредиты (займы) в кредитных организациях, а затем переводят полученные денежные средства на свои "безопасные" счета"», — объяснил сенатор.

Чтобы защитить россиян от мошенников и снизить закредитованность граждан, Госдума в октябре 2023 года в первом чтении приняла законопроект о праве установить самозапрет на получение кредитов. В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. Возможность запрета на получение займов позволит сократить число хищений, добавил один из авторов документа Анатолий Аксаков.

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      Вячеслав Агапов
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